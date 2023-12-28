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Патриарх Кирилл решил судьбу Среднеуральского женского монастыря

Патриарх Кирилл поручил открыть подворье на месте монастыря в Среднеуральске

28 декабря 2023, 10:14
Фото: 1MI

Патриарх Кирилл решил судьбу Среднеуральского женского монастыря

На месте женского монастыря в Среднеуральске будет подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря.

Вместо известного монастыря на его земле создадут подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Епископ Русской православной церкви Кирилл распорядился территорией, принимая во внимание прошение архиерея Русской православной церкви, главы Екатеринбургской митрополии Евгения.

Сообщается, что решение принято и зафиксировано в документе Священного синода.

Ранее сообщалось, что для представителей МЧС в Свердловской области будет создана часовня покровительницы спасателей.

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#Храм#Монастырь#Митрополит Кирилл#Екатеринбург#Среднеуральский женский монастырь#Митрополит Евгений#Митрополит#Камилла Булгакова
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