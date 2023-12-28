Патриарх Кирилл поручил открыть подворье на месте монастыря в Среднеуральске

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Вместо известного монастыря на его земле создадут подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Епископ Русской православной церкви Кирилл распорядился территорией, принимая во внимание прошение архиерея Русской православной церкви, главы Екатеринбургской митрополии Евгения.
Сообщается, что решение принято и зафиксировано в документе Священного синода.
Ранее сообщалось, что для представителей МЧС в Свердловской области будет создана часовня покровительницы спасателей.