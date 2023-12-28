В мэрии Екатеринбурга рассказали, как будет работать транспорт 31 декабря и 1 января

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Согласно заявлению зампредседателя комитета по транспорту городской администрации Николая Вахлова, на время новогодних каникул общественный транспорт будет функционировать по графику выходных.
Однако в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 22:00, а в первую ночь следующего года автобусы и трамваи начнут курсировать с 6:00 до 23:00. Метрополитен будет работать до часу ночи в новогоднюю ночь.
Ранее сообщалось, что трамваи бесплатно развезут тагильчан в разные районы в новогоднюю ночь.