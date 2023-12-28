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Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Мэрия Екатеринбурга сообщила о графике работы транспорта в новогоднюю ночь
Мэрия Екатеринбурга сообщила о графике работы транспорта в новогоднюю ночь
Фото: Midjourney

В мэрии Екатеринбурга рассказали, как будет работать транспорт 31 декабря и 1 января

28 декабря 2023, 16:23

Мэрия Екатеринбурга сообщила о графике работы транспорта в новогоднюю ночь

В период новогодних праздников общественный транспорт в Екатеринбурге не останавливает свою работу на день, однако количество транспорта уменьшится.

Согласно заявлению зампредседателя комитета по транспорту городской администрации Николая Вахлова, на время новогодних каникул общественный транспорт будет функционировать по графику выходных.

Однако в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 22:00, а в первую ночь следующего года автобусы и трамваи начнут курсировать с 6:00 до 23:00. Метрополитен будет работать до часу ночи в новогоднюю ночь.

Ранее сообщалось, что трамваи бесплатно развезут тагильчан в разные районы в новогоднюю ночь.

Как будут работать автобусы и трамваи в Екатеринбурге в новогодние праздники: график
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