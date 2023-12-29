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Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Дефицит топлива замечен в Екатеринбурге

На автозаправках в Екатеринбурге стало исчезать топливо

29 декабря 2023, 06:05
Фото: 1MI

Дефицит топлива замечен в Екатеринбурге

Автовладельцы сообщают об отсутствии бензина и очередном росте отпускных цен на топливо в Екатеринбурге.

Больше всего поднялись цены на дизельное топливо. Например, литр «дизеля» с начала декабря стал дороже на 2 рубля 7 копеек (3,3%). 95-й бензин обходился автомобилистам в 54 рублей 51 копейку за литр, сейчас стоит 55 рублей 81 копейку (2,4%). Меньше всего вырос в цене 92-й бензин, он подорожал на 45 копеек (0,8%).

На некоторых автозаправках нет возможности заправиться — на колонках висят таблички «нет топлива», сообщает E1.

Последний рост цен на ГСМ в области был замечен 10 дней назад.

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#Экономика#Цены#Александра Логинова#Бензин#Топливо#Екатеринбург#Дизельное топливо#Цены на топливо#ГСМ
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