На автозаправках в Екатеринбурге стало исчезать топливо

Больше всего поднялись цены на дизельное топливо. Например, литр «дизеля» с начала декабря стал дороже на 2 рубля 7 копеек (3,3%). 95-й бензин обходился автомобилистам в 54 рублей 51 копейку за литр, сейчас стоит 55 рублей 81 копейку (2,4%). Меньше всего вырос в цене 92-й бензин, он подорожал на 45 копеек (0,8%).