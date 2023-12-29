Участник СВО. Свердловчанин, заступившийся за друга в клубе, помогает бойцам

На данный момент свердловчанин оказывает помощь бойцам СВО, однако ему самому требуется операция. Тем не менее мужчина все силы прикладывает для организации помощи товарищам. Он является обладателем награды Минобороны РФ, медали участника СВО и медали «За отвагу».