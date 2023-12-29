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Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:16

Updated Сегодня, 16:16

Свердловчанин, которого избили в ночном клубе, оказался бойцом СВО

Участник СВО. Свердловчанин, заступившийся за друга в клубе, помогает бойцам

29 декабря 2023, 16:14
Фото: Midjourney

Свердловчанин, которого избили в ночном клубе, оказался бойцом СВО

Свердловчанин получил огнестрельное ранение в живот в ночном клубе, когда пытался помочь другу.

Житель Свердловской области продолжает помогать бойцам в зоне проведения спецоперации, сообщает URA.RU.

Летом мужчина стал жертвой нападения в ночном клубе. В результате драки его товарищ погиб. Суд в отношении нападавших состоит в январе следующего года.

На данный момент свердловчанин оказывает помощь бойцам СВО, однако ему самому требуется операция. Тем не менее мужчина все силы прикладывает для организации помощи товарищам. Он является обладателем награды Минобороны РФ, медали участника СВО и медали «За отвагу».

Ранее сообщалось, что факт гибели директора Ледового дворца Нижнего Тагила на СВО проверяют по ДНК.

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