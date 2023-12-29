В Нижнем Тагиле мужчина обокрал и поджег квартиру своей бывшей

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Теперь его обвиняют по нескольким уголовным статьям, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Известно, что в марте 2023 года мужчина вошел в квартиру своей бывшей благодаря тому, что ранее он сделал копию ключа от ее квартиры без ее разрешения.
Из квартиры он забрал деньги. Также он решил отомстить женщине за то, что она его бросила. Поэтому он поджог квартиру при помощи зажигалки (подпалил вещи женщины). После этого он убежал.
Ущерб был оценен в 900 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что вор-неудачник пойман в Екатеринбурге. Он три раза пытался ограбить банк.