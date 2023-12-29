tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

В Нижнем Тагиле мужчина украл деньги из квартиры бывшей возлюбленной

В Нижнем Тагиле мужчина обокрал и поджег квартиру своей бывшей

29 декабря 2023, 06:39
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле мужчина украл деньги из квартиры бывшей возлюбленной

В Нижнем Тагиле гражданин страны ближнего зарубежья, которому 37 лет, решил ограбить женщину, с которой состоял в отношениях.

Теперь его обвиняют по нескольким уголовным статьям, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что в марте 2023 года мужчина вошел в квартиру своей бывшей благодаря тому, что ранее он сделал копию ключа от ее квартиры без ее разрешения.

Из квартиры он забрал деньги. Также он решил отомстить женщине за то, что она его бросила. Поэтому он поджог квартиру при помощи зажигалки (подпалил вещи женщины). После этого он убежал.

Ущерб был оценен в 900 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что вор-неудачник пойман в Екатеринбурге. Он три раза пытался ограбить банк.

Перевел с телефона 152 тысячи. Житель Нижнего Тагила трижды ограбил своего друга
Узнать подробнее
Читайте также:
18 лет лишения свободы за попытку поджога военкомата получил житель НовоуральскаСделал дубликат и вошел в квартиру: в Нижнем Тагиле узбек поджог квартиру экс-девушкиУголовное дело возбуждено после поджога подростка в Екатеринбурге
#Нижний Тагил#Суд#Уголовное дело#Поджог#Криминал#Кража#Ограбление#Преступление#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Готов к гостям: в Нижнем Тагиле состоялось открытие главной ёлки в ледовом городке
Вчера, 14:03
Водители уходят на УВЗ: перевозчики заявили о нехватке кадров на автобусах в Тагиле
Вчера, 08:49
Инопредприниматели в Нижнем Тагиле: на чем зарабатывают бизнесмены из экс-стран СССР
26 декабря, 07:47
120 рублей за десяток: цена на яйца в Свердловской области взлетела перед новым годом
Вчера, 12:06
Инопредприниматели в Нижнем Тагиле: на чем зарабатывают фирмы из дружественных стран
26 декабря, 07:48
Картофель подорожал на 10% перед новым годом в Свердловской области
Вчера, 13:16