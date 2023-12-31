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В ТЦ «Покровский пассаж» в Екатеринбурге открыли детский магазин

В ТЦ «Покровский пассаж» в Екатеринбурге завершилась реконструкция

31 декабря 2023, 09:58
Фото: Пресс-служба ТЦ «Покровский пассаж»

В ТЦ «Покровский пассаж» в Екатеринбурге открыли детский магазин

В Екатеринбурге завершили реконструкционные работы в торговом центре «Покровский пассаж». Открытие состоялось 29 декабря 2023 года.

Рабочие обновили фасад здания и внутреннюю отделку. Кроме того, здесь теперь располагаются большой магазин товаров для детей, зоны для игр, детское кафе, салон красоты, супермаркет и другие заведения, рассказали в пресс-службе ТЦ.

Фото: Пресс-служба ТЦ «Покровский пассаж»

Реконструкционные работы в «Покровском пассаже» начались в январе 2023 года.

Напомним, в декабре 2023 года в Нижнем Тагиле был закончен этап капремонта в Молодежном театре. В 2024 году в культурном учреждении появится новое техническое оборудование.

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#Общество#Магазин#Реконструкция#Торговый центр#Капитальный ремонт#Обновление#ТЦ#Салон красоты#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Игровые зоны
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