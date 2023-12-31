В ТЦ «Покровский пассаж» в Екатеринбурге завершилась реконструкция

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Рабочие обновили фасад здания и внутреннюю отделку. Кроме того, здесь теперь располагаются большой магазин товаров для детей, зоны для игр, детское кафе, салон красоты, супермаркет и другие заведения, рассказали в пресс-службе ТЦ.
Реконструкционные работы в «Покровском пассаже» начались в январе 2023 года.
Напомним, в декабре 2023 года в Нижнем Тагиле был закончен этап капремонта в Молодежном театре. В 2024 году в культурном учреждении появится новое техническое оборудование.