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Жители Екатеринбурга поскальзываются на дорожках в ледовом городке
Жители Екатеринбурга поскальзываются на дорожках в ледовом городке
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга жалуются на скользкие дорожки в ледовом городке

31 декабря 2023, 10:22

Жители Екатеринбурга поскальзываются на дорожках в ледовом городке

В ледовом городке в Екатеринбурге, который расположен на площади 1905 года, обледенелые дорожки. Об этом рассказали горожане, которые пришли погулять.

По словам одного из посетителей городка, во время прогулки поскользнулись два человека, в том числе дочка екатеринбуржца, пишет Ура.ру.

Также некоторые горожане отметили, что некоторые дороги полностью покрыты льдом. При этом, как отмечают люди, они ничем не посыпаны.

Напомним, ледовый городок в Екатеринбурге открылся 29 декабря 2023 года. Тематика городка в этом году посвящена 225-летию со дня рождения поэта и писателя Александра Пушкина. В центре городка стоит искусственная праздничная елка.

Ледовый городок в Екатеринбурге готов к встрече посетителей
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