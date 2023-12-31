Жители Екатеринбурга жалуются на скользкие дорожки в ледовом городке

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
По словам одного из посетителей городка, во время прогулки поскользнулись два человека, в том числе дочка екатеринбуржца, пишет Ура.ру.
Также некоторые горожане отметили, что некоторые дороги полностью покрыты льдом. При этом, как отмечают люди, они ничем не посыпаны.
Напомним, ледовый городок в Екатеринбурге открылся 29 декабря 2023 года. Тематика городка в этом году посвящена 225-летию со дня рождения поэта и писателя Александра Пушкина. В центре городка стоит искусственная праздничная елка.