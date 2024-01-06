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Дорожные службы Урала обрабатывают гололед песком

Песок вместо соли: чем дорожные службы обрабатывают дороги Свердловской области

6 января 2024, 06:57
Фото: 1MI

Дорожные службы Урала обрабатывают гололед песком

В условиях неблагоприятных метеорологических явлений на дорогах Свердловской области, таких как гололед, дорожные службы применяют песок вместо соли.

Дорожная техника устраняет скользкости и накаты с проезжих частей дорог регионального назначения. По информации департамента информационной политики Свердловской области, в праздничные дни работали 346 единиц спецтехники, использовано 650 тонн сыпучих материалов.

Специалисты рекомендуют соблюдать дистанцию с дорожными машинами и не создавать помех при уборке.

В новогодние каникулы Свердловской области произошло два ДТП, по результатам которых Госавтоинспекция вынесла административные протоколы по причине неудовлетворительного содержания дорожного полотна. В обоих случаях пострадали люди: несовершеннолетний пассажир автомобиля и пешеход.

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#Транспорт#Александра Логинова#Свердловская область#ГИБДД#Дороги#Уборка дорог#Екатеринбург#Скользкие дороги
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