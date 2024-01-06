Песок вместо соли: чем дорожные службы обрабатывают дороги Свердловской области

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Published Сегодня, 06:57
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Дорожная техника устраняет скользкости и накаты с проезжих частей дорог регионального назначения. По информации департамента информационной политики Свердловской области, в праздничные дни работали 346 единиц спецтехники, использовано 650 тонн сыпучих материалов.
Специалисты рекомендуют соблюдать дистанцию с дорожными машинами и не создавать помех при уборке.
В новогодние каникулы Свердловской области произошло два ДТП, по результатам которых Госавтоинспекция вынесла административные протоколы по причине неудовлетворительного содержания дорожного полотна. В обоих случаях пострадали люди: несовершеннолетний пассажир автомобиля и пешеход.