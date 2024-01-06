Песок вместо соли: чем дорожные службы обрабатывают дороги Свердловской области

В новогодние каникулы Свердловской области произошло два ДТП, по результатам которых Госавтоинспекция вынесла административные протоколы по причине неудовлетворительного содержания дорожного полотна. В обоих случаях пострадали люди: несовершеннолетний пассажир автомобиля и пешеход.