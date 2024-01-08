Перепутали с другим: подробности избиения 15-летнего подростка в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Правоохранительные органы провели опрос участников. Один из троих нападавших пояснил, что принял пострадавшего подростка за одного из своих обидчиков.
Ранее мама потерпевшего обратилась в медицинское учреждение для лечения сына и в прокуратуру с заявлением. В ведомстве проверяют опубликованную информацию и обстоятельства происшествия. Кроме того, будет проверена работа сотрудников школы, где обучаются подозреваемые. Органам системы профилактики также будет дана оценка.