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Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Полиция опросила несовершеннолетних участников конфликта в Нижнем Тагиле

Перепутали с другим: подробности избиения 15-летнего подростка в Нижнем Тагиле

8 января 2024, 12:30
Фото: 1MI

Полиция опросила несовершеннолетних участников конфликта в Нижнем Тагиле

Личности участников конфликта и их законные представители установлены сотрудниками полиции в Нижнем Тагиле.

Правоохранительные органы провели опрос участников. Один из троих нападавших пояснил, что принял пострадавшего подростка за одного из своих обидчиков.

Ранее мама потерпевшего обратилась в медицинское учреждение для лечения сына и в прокуратуру с заявлением. В ведомстве проверяют опубликованную информацию и обстоятельства происшествия. Кроме того, будет проверена работа сотрудников школы, где обучаются подозреваемые. Органам системы профилактики также будет дана оценка.

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