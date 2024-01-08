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Пожарная машина в Екатеринбурге не смогла проехать на вызов из-за сугроба

Пожарные в Екатеринбурге не смогли проехать к горящему дому из-за снежной кучи

8 января 2024, 05:41
Фото: 1MI

Пожарная машина в Екатеринбурге не смогла проехать на вызов из-за сугроба

В Екатеринбурге сотрудники пожарной службы не смогли добраться до дома, где произошел пожар, из-за кучи снега. Инцидент случился в Солнечном микрорайоне.

Проехать до адреса вызова служебной машине также помешали припаркованные автомобили. Об этом рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Видео: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

По словам очевидца, местным жителям пришлось самим раздвигать личный транспорт, а также вручную толкать техническое оборудование. Удалось ли в итоге пожарной машине доехать до места — неизвестно.

Напомним, автоинспекторы в Свердловской области предупредили дорожников о том, что необходимо вовремя чистить дороги от снега после обильных снегопадов.

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