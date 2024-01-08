Пожарные в Екатеринбурге не смогли проехать к горящему дому из-за снежной кучи

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:41
Проехать до адреса вызова служебной машине также помешали припаркованные автомобили. Об этом рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
По словам очевидца, местным жителям пришлось самим раздвигать личный транспорт, а также вручную толкать техническое оборудование. Удалось ли в итоге пожарной машине доехать до места — неизвестно.
Напомним, автоинспекторы в Свердловской области предупредили дорожников о том, что необходимо вовремя чистить дороги от снега после обильных снегопадов.