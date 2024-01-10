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Updated Сегодня, 10:18

Суд оставил под стражей директоров филиала ЕМУП «Гортранс»

Под стражей. Руководство филиала ЕМУП «Гортранс» не смогло обжаловать решение суда

10 января 2024, 10:16
Фото: Midjourney

Суд оставил под стражей директоров филиала ЕМУП «Гортранс»

Руководящий состав ЕМУП «Гортранс» остается под стражей после того, как их обвинили в получении взяток.

В прошлом году суд увеличил срок нахождения директоров подразделения ЕМУП «Гортранс» под стражей, однако обвиняемые мужчины не были согласны с этим.

Впоследствии представители защиты подали жалобу, однако Свердловский областной суд, исследовав все доводы, постановил сохранить решение первой инстанции без изменений. Таким образом бывшие директоры остаются под стражей до конца марта текущего года.

Напомним, что бывшие руководители филиала ЕМУП «Гортранс» обвиняются во взяточничестве.

Ранее сообщалось, что убийцу годовалого ребенка арестовал суд в Екатеринбурге.

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#Происшествия#Свердловская область#Суд#Полиция#Взятка#Екатеринбург#Инцидент#Обжалование#Камилла Булгакова
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