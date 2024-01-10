Под стражей. Руководство филиала ЕМУП «Гортранс» не смогло обжаловать решение суда

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В прошлом году суд увеличил срок нахождения директоров подразделения ЕМУП «Гортранс» под стражей, однако обвиняемые мужчины не были согласны с этим.
Впоследствии представители защиты подали жалобу, однако Свердловский областной суд, исследовав все доводы, постановил сохранить решение первой инстанции без изменений. Таким образом бывшие директоры остаются под стражей до конца марта текущего года.
Напомним, что бывшие руководители филиала ЕМУП «Гортранс» обвиняются во взяточничестве.
Ранее сообщалось, что убийцу годовалого ребенка арестовал суд в Екатеринбурге.