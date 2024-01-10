Сотрудница полиции Свердловской области заморила голодом служебную собаку

В течение пяти лет сотрудница полиции ухаживала за ротвейлером. Более того, собака жила вместе с девушкой. В конце прошлого года кинолог обнаружила животное без признаков жизни. Вскрытие показало, что собака страдала от сердечно-легочной недостаточности, возникшей из-за продолжительного голодания.