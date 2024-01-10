Сотрудница полиции Свердловской области заморила голодом служебную собаку

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Младший лейтенант полиции подозревается в том, что она неправильно ухаживала за служебной собакой, в результате чего животное погибло от голода.
В течение пяти лет сотрудница полиции ухаживала за ротвейлером. Более того, собака жила вместе с девушкой. В конце прошлого года кинолог обнаружила животное без признаков жизни. Вскрытие показало, что собака страдала от сердечно-легочной недостаточности, возникшей из-за продолжительного голодания.
По словам сотрудницы полиции, ротвейлер отказывался есть, вместе с тем к ветеринару девушка обращаться не стала.
В связи с этим инцидентом применено дисциплинарное взыскание. В настоящее время материалы о произошедшем переданы в Следственный комитет для решения вопроса о возможности возбуждения уголовного дела по этому поводу.
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