В Екатеринбурге мужчина изрезал лицо сотруднице «Сбербанка»

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Об этом рассказал источник в экстренных службах, пишет «КП-Екатеринбург». Отмечается, что злоумышленника задержали. Ограбления не было.
Источник утверждает, что у задержанного есть проблемы с психическим здоровьем. Также это не первый случай, когда он представлял для других людей угрозу.
Ранее мужчина с пистолетом в руках напал на магазин в Екатеринбурге. Он украл бутылку водки. Все это происходило 5 января.