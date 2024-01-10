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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Мужчина напал с ножом на сотрудницу «Сбербанка» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина изрезал лицо сотруднице «Сбербанка»

10 января 2024, 10:07
Фото: 1MI

Мужчина напал с ножом на сотрудницу «Сбербанка» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на улице Боровой мужчина забежал в отделение «Сбербанка», где стал угрожать ножом сотруднице. Он изрезал женщине лицо.

Об этом рассказал источник в экстренных службах, пишет «КП-Екатеринбург». Отмечается, что злоумышленника задержали. Ограбления не было.

Источник утверждает, что у задержанного есть проблемы с психическим здоровьем. Также это не первый случай, когда он представлял для других людей угрозу.

Ранее мужчина с пистолетом в руках напал на магазин в Екатеринбурге. Он украл бутылку водки. Все это происходило 5 января.

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#Нож#Магазин#Задержание#Пистолет#Угроза#Сбербанк#Психическое здоровье#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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