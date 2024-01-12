Морозы до -40 градусов снова придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Жителям области рекомендуется на время зимних морозов воздержаться от дальних походов и работ на открытом воздухе, временно сократить периодичность использования личных автомобилей во избежание поломок, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Также свердловчанам советуют выходить из дома в теплой одежде, при этом предварительно плотно поев. Также следует не забывать брать с собой варежки, а нижнюю часть лица укутывать шарфом. На ноги следует надевать теплые носки и соответствующую погоде обувь.
Кроме того, во время использования дома электрических обогревателей и печного отопления следует соблюдать технику безопасности, чтобы снизить риски пожаров.
Напомним, с 9 января 2024 года в Свердловской области прогнозировалось потепление.