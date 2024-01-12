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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

До -40 похолодает в Свердловской области

Морозы до -40 градусов снова придут в Свердловскую область

12 января 2024, 10:52
Фото: Midjourney

До -40 похолодает в Свердловской области

В Свердловской области прогнозируются морозные дни с температурой до -40 градусов. Морозы ожидаются с 13 по 15 января 2024 года.

Жителям области рекомендуется на время зимних морозов воздержаться от дальних походов и работ на открытом воздухе, временно сократить периодичность использования личных автомобилей во избежание поломок, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Также свердловчанам советуют выходить из дома в теплой одежде, при этом предварительно плотно поев. Также следует не забывать брать с собой варежки, а нижнюю часть лица укутывать шарфом. На ноги следует надевать теплые носки и соответствующую погоде обувь.

Кроме того, во время использования дома электрических обогревателей и печного отопления следует соблюдать технику безопасности, чтобы снизить риски пожаров.

Напомним, с 9 января 2024 года в Свердловской области прогнозировалось потепление.

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