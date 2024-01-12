Морозы до -40 градусов снова придут в Свердловскую область

Также свердловчанам советуют выходить из дома в теплой одежде, при этом предварительно плотно поев. Также следует не забывать брать с собой варежки, а нижнюю часть лица укутывать шарфом. На ноги следует надевать теплые носки и соответствующую погоде обувь.