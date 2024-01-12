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Published Сегодня, 08:08

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Updated Сегодня, 08:10

Жительницу Екатеринбурга уличили в истязаниях сына на улице без ботинок

Названа причина, почему мать сняла с сына ботинки и вывела его на улицу

12 января 2024, 08:08
Фото: «Урал Мэш»

Жительницу Екатеринбурга уличили в истязаниях сына на улице без ботинок

В микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге женщина вывела сына на улицу без ботинок. Таким образом она хотела ему продемонстрировать, что чувствует их собака во время прогулки.

В действиях матери следователи усматривают состав преступления по статье об истязании ребенка. Замечены мать и сын были 11 января.

Во время объяснений, женщина сказала, что сын любит гулять с их собакой мопсом, но она против, чтобы пес выгуливался в сильный мороз. Поэтому она решила показать сыну, что чувствует собака во время холодов. И вывела ребенка на улицу в носках.

Местные жители утверждают, что слышали, как мальчик плакал и говорил, что боится, что у него «отпадут ноги», пишет «Урал Мэш». При этом было слышно, что мать ругается матом.

Произошедшее уже рассматривается в СК. Как рассказали в ведомстве, проводится проверка. Следователи проведут комплекс действий, чтобы восстановить цепочку тех событий.

Также они намерены выяснить, обижали ли ребенка как-то ранее. По результатам проверки следователи примут решение.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга несколько часов истязал девушку в квартире. Жертва не могла выбежать из квартиры, так как злоумышленник запер дверь на ключ.

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