Названа причина, почему мать сняла с сына ботинки и вывела его на улицу

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В действиях матери следователи усматривают состав преступления по статье об истязании ребенка. Замечены мать и сын были 11 января.
Во время объяснений, женщина сказала, что сын любит гулять с их собакой мопсом, но она против, чтобы пес выгуливался в сильный мороз. Поэтому она решила показать сыну, что чувствует собака во время холодов. И вывела ребенка на улицу в носках.
Местные жители утверждают, что слышали, как мальчик плакал и говорил, что боится, что у него «отпадут ноги», пишет «Урал Мэш». При этом было слышно, что мать ругается матом.
Произошедшее уже рассматривается в СК. Как рассказали в ведомстве, проводится проверка. Следователи проведут комплекс действий, чтобы восстановить цепочку тех событий.
Также они намерены выяснить, обижали ли ребенка как-то ранее. По результатам проверки следователи примут решение.
Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга несколько часов истязал девушку в квартире. Жертва не могла выбежать из квартиры, так как злоумышленник запер дверь на ключ.