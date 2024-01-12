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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

SHOT: известный повар Ивлев проиграл суд из-за парада с гигантской репой

Вкусно, когда вкусно. Екатеринбургская компания взыскала с шефа Ивлева 664 тысячи

12 января 2024, 12:04
Фото: Кадр из программы «Адская кухня»

SHOT: известный повар Ивлев проиграл суд из-за парада с гигантской репой

Екатеринбургская компания добилась взыскания долга с шеф-повара Ивлева.

Екатеринбургское агентство Graffin-event было вынуждено обратиться в суд за защитой своих прав, поскольку их услуги не были полностью оплачены. Согласно сведениям с портала Арбитражного суда Москвы, екатеринбургская фирма смогла добиться защиты своих прав.

Как передает Telegram-канала SHOT, финансовые затруднения у Константина Ивлева возникли из-за гастрошоу с гигантским рулетом и парадом еды.

Весной фирма повара заключила договор с екатеринбургским предприятием на организацию фестиваля еды, который проходил летом.

Согласно заключенному договору, организаторы привлекли компанию, изготавливающую майонез, для установления рекорда. В итоге общими усилиями был создан гигантский рулет весом 41 кг из репы.

Ранее повар из Италии взыскал 10 млн рублей с ресторатора из Екатеринбурга.

Повар из Екатеринбурга победила в телешоу «Битва шефов» с Константином Ивлевым
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