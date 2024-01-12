Вкусно, когда вкусно. Екатеринбургская компания взыскала с шефа Ивлева 664 тысячи

Екатеринбургское агентство Graffin-event было вынуждено обратиться в суд за защитой своих прав, поскольку их услуги не были полностью оплачены. Согласно сведениям с портала Арбитражного суда Москвы, екатеринбургская фирма смогла добиться защиты своих прав.