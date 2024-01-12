Вкусно, когда вкусно. Екатеринбургская компания взыскала с шефа Ивлева 664 тысячи

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Екатеринбургское агентство Graffin-event было вынуждено обратиться в суд за защитой своих прав, поскольку их услуги не были полностью оплачены. Согласно сведениям с портала Арбитражного суда Москвы, екатеринбургская фирма смогла добиться защиты своих прав.
Как передает Telegram-канала SHOT, финансовые затруднения у Константина Ивлева возникли из-за гастрошоу с гигантским рулетом и парадом еды.
Весной фирма повара заключила договор с екатеринбургским предприятием на организацию фестиваля еды, который проходил летом.
Согласно заключенному договору, организаторы привлекли компанию, изготавливающую майонез, для установления рекорда. В итоге общими усилиями был создан гигантский рулет весом 41 кг из репы.
Ранее повар из Италии взыскал 10 млн рублей с ресторатора из Екатеринбурга.