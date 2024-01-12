Забыл перчатки: уборщик снега на крыше в Екатеринбурге примерз руками к лопате

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Мужчина, отправившись убирать снег с крыши, забыл взять с собой перчатки. В какой-то момент у него руки замерзли и не могли разжаться чтобы позвонить по телефону, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Спустя 20 минут на крыше появился его коллега, который вызвал врачей и спасателей. Вскоре сотрудники экстренных служб приехали и помогли застрявшему горожанину. Сотрудники скорой помощи диагностировали екатеринбуржцу первую стадию обморожения.
Напомним, в ХМАО на автодороге застрял водитель «ГАЗели». Машина перестала работать из-за температуры -30 градусов. Телефон у мужчины разрядился и выключился, а мимо проезжавшие водители не останавливались. В итоге ему помогли автоинспекторы.