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Мужчина в Екатеринбурга во время чистки снега примерз к лопате

Забыл перчатки: уборщик снега на крыше в Екатеринбурге примерз руками к лопате

12 января 2024, 06:30
Фото: Telegram-канал «Урал Мэш»

Мужчина в Екатеринбурга во время чистки снега примерз к лопате

В Екатеринбурге мужчина замерз, когда убирал снег с крыши здания офиса. Инцидент произошел на улице Высоцкого 11 января 2024 года.

Мужчина, отправившись убирать снег с крыши, забыл взять с собой перчатки. В какой-то момент у него руки замерзли и не могли разжаться чтобы позвонить по телефону, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Спустя 20 минут на крыше появился его коллега, который вызвал врачей и спасателей. Вскоре сотрудники экстренных служб приехали и помогли застрявшему горожанину. Сотрудники скорой помощи диагностировали екатеринбуржцу первую стадию обморожения.

Напомним, в ХМАО на автодороге застрял водитель «ГАЗели». Машина перестала работать из-за температуры -30 градусов. Телефон у мужчины разрядился и выключился, а мимо проезжавшие водители не останавливались. В итоге ему помогли автоинспекторы.

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