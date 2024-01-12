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Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Ночью неизвестные разбили припаркованный в Екатеринбурге автомобиль

Житель Екатеринбурга припарковал машину и обеднел на 300 тысяч

12 января 2024, 06:15
Фото: 1MI

Ночью неизвестные разбили припаркованный в Екатеринбурге автомобиль

В Екатеринбурге злоумышленники разбили чужой припаркованный автомобиль в ночь с 11 на 12 января.

Это произошло на Уральской улице. Мужчина оставил здесь свою машину на несколько часов, а когда вернулся увидел, что она помята. Ущерб составил 300 тысяч рублей, пишет Е1.

По словам пострадавшего, припарковался он по всем правилам и никому дорогу не перекрывал. На несколько часов он отошел в компьютерный клуб к другу.

Примерно в три часа ночи он вышел из клуба и пошел к авто, но на месте его не было. Его кто-то протащил вперед, разбив часть транспортного средства.

Теперь мужчина ищет очевидцев ЧП. По его подсчетам, менее чем за 300 тысяч он не сможет отремонтировать машину.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле ищут водителя, который разбил бампер чужого авто и скрылся с места происшествия.

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#Происшествия#Авто#Автомобиль#Парковка#Ущерб#Очевидцы#Уральская улица#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Припаркованная машина
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