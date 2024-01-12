Житель Екатеринбурга припарковал машину и обеднел на 300 тысяч

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Это произошло на Уральской улице. Мужчина оставил здесь свою машину на несколько часов, а когда вернулся увидел, что она помята. Ущерб составил 300 тысяч рублей, пишет Е1.
По словам пострадавшего, припарковался он по всем правилам и никому дорогу не перекрывал. На несколько часов он отошел в компьютерный клуб к другу.
Примерно в три часа ночи он вышел из клуба и пошел к авто, но на месте его не было. Его кто-то протащил вперед, разбив часть транспортного средства.
Теперь мужчина ищет очевидцев ЧП. По его подсчетам, менее чем за 300 тысяч он не сможет отремонтировать машину.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле ищут водителя, который разбил бампер чужого авто и скрылся с места происшествия.