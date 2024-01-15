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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

В Екатеринбурге разыскивается 28-летний молодой человек с тату «Дева Мария»

Худощавого молодого человека с тату «Дева Марии» ищут в Екатеринбурге

15 января 2024, 06:26
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге разыскивается 28-летний молодой человек с тату «Дева Мария»

В Екатеринбурге ведутся поиски 28-летнего местного жителя. Его ищут с 12 января. В тот день он ушел из дома и не вернулся.

Известно, что зовут пропавшего Вячеслав Сага. Он худощавый и темноволосый, а его рост составляет 173 сантиметра. Об этом сообщают поисковики отряда «Прорыв».

В день пропажи Вячеслав вышел из дома черной зимней одежде, включая шапку этого же цвета. Среди отличительных примет пропавшего волонтеры называют тату «Дева Мария», которое набито на предплечье. Также у него есть шрамы от акне, и он носит бороду.

Всех, кто видел екатеринбуржца, просят позвонить волонтерам или полицейским.

Ранее исчезнувшего екатерибургского айтишника нашли в неожиданном месте. Он все время, пока его искали, находился у себя дома. Он запретил стражам порядка называть разыскиваемой его матери свой адрес.

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#Происшествия#Полиция#Поиск#Волонтеры#Пропажа#Поиски#Молодой человек#Екатеринбург#Борода#Шапка#Дарья Сорокина
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