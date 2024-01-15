Худощавого молодого человека с тату «Дева Марии» ищут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Известно, что зовут пропавшего Вячеслав Сага. Он худощавый и темноволосый, а его рост составляет 173 сантиметра. Об этом сообщают поисковики отряда «Прорыв».
В день пропажи Вячеслав вышел из дома черной зимней одежде, включая шапку этого же цвета. Среди отличительных примет пропавшего волонтеры называют тату «Дева Мария», которое набито на предплечье. Также у него есть шрамы от акне, и он носит бороду.
Всех, кто видел екатеринбуржца, просят позвонить волонтерам или полицейским.
Ранее исчезнувшего екатерибургского айтишника нашли в неожиданном месте. Он все время, пока его искали, находился у себя дома. Он запретил стражам порядка называть разыскиваемой его матери свой адрес.