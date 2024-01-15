Худощавого молодого человека с тату «Дева Марии» ищут в Екатеринбурге

В день пропажи Вячеслав вышел из дома черной зимней одежде, включая шапку этого же цвета. Среди отличительных примет пропавшего волонтеры называют тату «Дева Мария», которое набито на предплечье. Также у него есть шрамы от акне, и он носит бороду.