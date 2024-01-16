На выставке ВДНХ открылась экспозиция, в которой представлены свердловские спортсмены

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Теперь на ВДНХ можно увидеть стеллу, посвященную свердловской спортсменке Любови Галкиной, олимпийской чемпионке по стрельбе из винтовки.
Также на выставке представлены достижения свердловчанки Ксения Перова, занимающейся стрельбой из лука. Она дважды завоевывала серебро Олимпийских игр и дважды чемпионкой мира.
Кроме того, на выставке представлены награды российских спортсменов в дисциплинах боевых искусств. В частности, показаны достижения тхэквондиста Андрея Кресса.
В будущем, как сообщает официальный Telegram-канал региона, будет расширение «Аллеи славы». В частности, в феврале экспозиция займет две аллеи к 10-летию проведения Олимпиады в РФ.
Ранее сообщалось, что за праздничные дни выставку «Россия» на ВДНХ посетили почти миллион человек.