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Медали свердловских спортсменок появились на «Аллее славы» выставки «Россия»

На выставке ВДНХ открылась экспозиция, в которой представлены свердловские спортсмены

16 января 2024, 10:24
Фото: 1MI

Медали свердловских спортсменок появились на «Аллее славы» выставки «Россия»

На выставке «Россия» на ВДНХ представлены предметы, имеющие отношения к известным спортсменам. Экспозиция носит название «Аллея славы».

Теперь на ВДНХ можно увидеть стеллу, посвященную свердловской спортсменке Любови Галкиной, олимпийской чемпионке по стрельбе из винтовки.

Также на выставке представлены достижения свердловчанки Ксения Перова, занимающейся стрельбой из лука. Она дважды завоевывала серебро Олимпийских игр и дважды чемпионкой мира.

Кроме того, на выставке представлены награды российских спортсменов в дисциплинах боевых искусств. В частности, показаны достижения тхэквондиста Андрея Кресса.

В будущем, как сообщает официальный Telegram-канал региона, будет расширение «Аллеи славы». В частности, в феврале экспозиция займет две аллеи к 10-летию проведения Олимпиады в РФ.

Ранее сообщалось, что за праздничные дни выставку «Россия» на ВДНХ посетили почти миллион человек.

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