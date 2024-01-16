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Сотрудник колонии в Ивделе за деньги проносил заключенным телефоны

В Ивделе судят бывшего работника исправительного учреждения за череду взяток

16 января 2024, 06:36
Фото: Midjourney

Сотрудник колонии в Ивделе за деньги проносил заключенным телефоны

В Ивделе завершилось расследование дела в отношении экс-сотрудника колонии. 36-летнего гражданина обвиняют в мошенничестве, регулярном взяточничестве и превышении полномочий.

По данным регионального СК, с 2019 по 2020 годы мужчина многократно за деньги проносил на территорию учреждения мобильные устройства. Все это он передавал осужденным, невзирая на запрет на использование этих средств связи.

В некоторых случаях он брал деньги за пронос телефонов, но не доносил их до осужденных. При этом мобильными устройствами пользовался он сам. Уголовное дело было передано в суд.

Ранее сообщалось, чттагильский осужденный отсудил у ФСИН 135 тысяч за то, что здесь у него не выявили серьезное заболевание.

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#Суд#Уголовное дело#Превышение полномочий#Коррупция#Мошенничество#Колония#Работник#Взятка#Ивдель#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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