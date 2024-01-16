В Ивделе судят бывшего работника исправительного учреждения за череду взяток

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
По данным регионального СК, с 2019 по 2020 годы мужчина многократно за деньги проносил на территорию учреждения мобильные устройства. Все это он передавал осужденным, невзирая на запрет на использование этих средств связи.
В некоторых случаях он брал деньги за пронос телефонов, но не доносил их до осужденных. При этом мобильными устройствами пользовался он сам. Уголовное дело было передано в суд.
Ранее сообщалось, чттагильский осужденный отсудил у ФСИН 135 тысяч за то, что здесь у него не выявили серьезное заболевание.