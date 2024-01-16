В Кушве врачи осматривают детей при температуре 10 градусов тепла

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Ежедневно в городе происходят прорывы труб. Ural Mash отмечает, что проблема связана со старой системой отопления, которую не обновляли много лет.
Аварийная служба не справляется с наплывом заявок. Помещения остаются холодными, температура поднимается только до 10 градусов тепла. В медучреждениях врачи и пациенты находятся в верхней одежде.
Сейчас горожане обращаются в администрацию города, но им сообщают, что ремонтные работы невозможно осуществить по физическим причинам. Вместе с тем ответственная служба «Синергия» заявила, что все работы выполняются по плану.
Ранее сообщалось, что фура лишила отопления жителей домов в Качканаре.