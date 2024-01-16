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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Жители Кушвы остаются без тепла

В Кушве врачи осматривают детей при температуре 10 градусов тепла

16 января 2024, 10:54

Жители Кушвы остаются без тепла

Большинство жителей Кушвы остались без отопления. Более того, медики принимают детей при температуре +10 градусов.

Ежедневно в городе происходят прорывы труб. Ural Mash отмечает, что проблема связана со старой системой отопления, которую не обновляли много лет.

Аварийная служба не справляется с наплывом заявок. Помещения остаются холодными, температура поднимается только до 10 градусов тепла. В медучреждениях врачи и пациенты находятся в верхней одежде.

Сейчас горожане обращаются в администрацию города, но им сообщают, что ремонтные работы невозможно осуществить по физическим причинам. Вместе с тем ответственная служба «Синергия» заявила, что все работы выполняются по плану.

Ранее сообщалось, что фура лишила отопления жителей домов в Качканаре.

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