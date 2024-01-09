В МЧС запретили пользоваться iPhone, а школы и библиотека остались без отопления

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
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Updated Сегодня, 19:29
Министр МЧС Александр Куренков подписал приказ, который начнет действовать с 10 января 2024 года. В приказе сказано о запрете для сотрудников ведомства во время использовать гаджеты фирмы Apple. Региональное управление уже сейчас рекомендует штатному персоналу переходить на другие системы. Причина такого решения кроется в высокой вероятности взлома устройств и утечки важной информации.
Двум жителям Свердловской области, один из столицы Урала, второй — из Заречного, назначили штрафы общей суммой 85 тысяч рублей. Обжалование приговора результатов не принесло. Один из них в августе 2023 года устроил одиночный пикет у памятника Владимиру Ильичу. Суд постановил взыскать с него 45 тысяч рублей. Второй, житель Заречного, был задержан также в августе прошлого года за то, что в интернете дискредитировал Вооруженные силы РФ — в интернете. Теперь он должен в счет государства 20 тысяч рублей.
9 января во время плановых работ произошла авария на теплотрассе в Алтайском микрорайоне Нижнего Тагила, из-за чего жители остались без горячей воды. Кроме того, пострадали объекты инфраструктуры. Под отключение попали многоквартирные дома на улицах Бобкова, Басова, Юности, Валегинская, в переулке Оплетина и на Ленинградском проспекте, а также свои дома на улицах Киевская, Урожайная и Калужская. На социальных объектах — в школах №95 и №20, детских садах №112, №192, №143, в одном бассейне, в двух ТЦ, на почте и в детском клубе, также пришлось отключить горячую воду.
В Нижнем Тагиле прохожий сорвал новогоднюю гирлянду, которая была установлена у магазина в доме №5 по проспекту Строителей. Все его действия попали на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина, двигаясь нетвердой походкой, обратил внимание на гирлянду-дождь. Он начал ее хватать, грубо собирать в руки, а затем попытался снять. В итоге у него это получилось. Таким образом, он убрал все украшения, не зная, что запись с его действиями будут просматривать жители Нижнего Тагила.
Почти год прошел с того момента, как юный гимнаст из Заречного получил серьезные травмы позвоночника во время тренировки. Теперь молодой человек постигает способность заново ходить. Мать гимнаста недавно показала видео, на котором ее сын делает первые шаги после травмы. Женщина рада, что ее сын возвращается к жизни, восстанавливается и изучает школьную программу. Кроме того, его речь также восстанавливается. Родители подростка верят в лучшее.