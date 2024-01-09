В МЧС запретили пользоваться iPhone, а школы и библиотека остались без отопления

Двум жителям Свердловской области, один из столицы Урала, второй — из Заречного, назначили штрафы общей суммой 85 тысяч рублей. Обжалование приговора результатов не принесло. Один из них в августе 2023 года устроил одиночный пикет у памятника Владимиру Ильичу. Суд постановил взыскать с него 45 тысяч рублей. Второй, житель Заречного, был задержан также в августе прошлого года за то, что в интернете дискредитировал Вооруженные силы РФ — в интернете. Теперь он должен в счет государства 20 тысяч рублей.