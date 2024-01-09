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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Гимнаст из Заречного после травмы позвоночника делает первые шаги

Зимнее чудо! Юный гимнаст с Урала после травмы позвоночника снова учится ходить

9 января 2024, 15:06
Фото: 1MI

Гимнаст из Заречного после травмы позвоночника делает первые шаги

Почти год назад юный уральский гимнаст получил серьезные травмы позвоночника, а теперь учится заново ходить.

После травмы позвоночника на репетиции гимнаст из Заречного постепенно восстанавливается и возвращается к привычной жизни. Мать парня не так давно показала кадры, как ее сын начал сам делать первые шаги после серьезных повреждений.

По словам женщины, она рада, что ее сын возвращается к жизни, начинает восстанавливаться, изучать школьную программу. Кроме того, его речь восстанавливается.

Также сообщается, что гимнаст уже вернулся на сцену, он выехал на коляске на сцену, а весь зал аплодировал молодому человеку. Родители подростка верит в лучшее.

Ранее сообщалось, что юных гимнастов из Челябинска спасли на трассе свердловские полицейские.

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