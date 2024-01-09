Зимнее чудо! Юный гимнаст с Урала после травмы позвоночника снова учится ходить

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
После травмы позвоночника на репетиции гимнаст из Заречного постепенно восстанавливается и возвращается к привычной жизни. Мать парня не так давно показала кадры, как ее сын начал сам делать первые шаги после серьезных повреждений.
По словам женщины, она рада, что ее сын возвращается к жизни, начинает восстанавливаться, изучать школьную программу. Кроме того, его речь восстанавливается.
Также сообщается, что гимнаст уже вернулся на сцену, он выехал на коляске на сцену, а весь зал аплодировал молодому человеку. Родители подростка верит в лучшее.
Ранее сообщалось, что юных гимнастов из Челябинска спасли на трассе свердловские полицейские.