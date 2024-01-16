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Published Сегодня, 11:39

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Updated Сегодня, 11:41

В Екатеринбурге насчитали 60 жертв ДТП за год

За год 60 человек погибли в ДТП в Екатеринбурге

16 января 2024, 11:39
Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге насчитали 60 жертв ДТП за год

В Екатеринбурге посчитали, сколько человек погибли в авариях в 2023 году. Это более 60 человек.

Всего за год в областном центре произошло 20 тысяч 472 ДТП. Травмировались в них 1116 человек. Погибли 64 жителя. Такие данные озвучили в ГИБДД Екатеринбурга.

В основном, аварии происходили из-за нарушения ПДД, в том числе в связи с нарушением очередности проезда, выезд на встречку и игнорирование скрасного сигнала светофора.

Пресекли за тот год представители ГИБДД около 140 тысяч дорожных нарушений. Было поймано более тысячи пьяных водителей. Без пристегнутых ремней безопасности зафиксировано 14 тысяч случаев.

Было возбуждено 215 уголовных дел за пьяное вождение.

Ранее инструктор по вождению из Нижнего Тагила попалась на пьяной езде на служебной машине.

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