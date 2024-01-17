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Published Сегодня, 14:01

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Updated Сегодня, 14:03

Музей Нижнего Тагила стал достоянием Урала

Нижнетагильский музей «Горнозаводской Урал» получил статус «Достояние Среднего Урала»

17 января 2024, 14:01
Фото: Администрация Нижнего Тагила

Музей Нижнего Тагила стал достоянием Урала

Музей «Горнозаводской Урал» стал обладателем звания «Достояние Среднего Урала».

В конце предыдущего года определились победители конкурса, в котором приняли участие 40 тысяч жителей Урала. После подсчета всех голосов, музей Нижнего Тагила завоевал почетный статус вместе с рядом других компаний.

Глава региона Евгений Куйвашев вручил награды лауреатам. По данным администрации Нижнего Тагила, губернатор подчеркнул, что в области берегут наследие предков.

Также сообщалось, что жители региона определили ТОП-5 интересных объектов области.

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#Свердловская область#Награда#Признание#Екатеринбург#Национальное достояние#Достояние#Достояние Урала#Камилла Булгакова
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