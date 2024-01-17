Нижнетагильский музей «Горнозаводской Урал» получил статус «Достояние Среднего Урала»

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
В конце предыдущего года определились победители конкурса, в котором приняли участие 40 тысяч жителей Урала. После подсчета всех голосов, музей Нижнего Тагила завоевал почетный статус вместе с рядом других компаний.
Глава региона Евгений Куйвашев вручил награды лауреатам. По данным администрации Нижнего Тагила, губернатор подчеркнул, что в области берегут наследие предков.
Также сообщалось, что жители региона определили ТОП-5 интересных объектов области.