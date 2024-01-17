Житель Екатеринбурга выкапывал машину из сугроба и умер

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Известно, что мужчина выезжал с парковки и в какой-то момент автомобиль «забуксовал», заехав в сугроб. По словам очевидца, он торопился и, схватив лопату, стал откапывать иномарку, пишет Ура.ру.
Предположительно, у екатеринбуржца не выдержало сердце и он скончался на месте. Прохожие, заметив упавшего человека, попытались его спасти и вызвали скорую помощь. Однако приехавшие врачи не сумели помочь.
Напомним, 11 января 2024 года в Ирбите нашли мертвой пожилую женщину, которая пропала несколько дней назад. Причины смерти неизвестны.