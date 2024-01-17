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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 09:26

Мужчина в Екатеринбурге скончался при откапывании автомобиля из снега

Житель Екатеринбурга выкапывал машину из сугроба и умер

17 января 2024, 09:25
Фото: 1MI

Мужчина в Екатеринбурге скончался при откапывании автомобиля из снега

В Екатеринбурге умер 63-летний местный житель, который откапывал свой автомобиль Chevrolet от снега.

Известно, что мужчина выезжал с парковки и в какой-то момент автомобиль «забуксовал», заехав в сугроб. По словам очевидца, он торопился и, схватив лопату, стал откапывать иномарку, пишет Ура.ру.

Предположительно, у екатеринбуржца не выдержало сердце и он скончался на месте. Прохожие, заметив упавшего человека, попытались его спасти и вызвали скорую помощь. Однако приехавшие врачи не сумели помочь.

Напомним, 11 января 2024 года в Ирбите нашли мертвой пожилую женщину, которая пропала несколько дней назад. Причины смерти неизвестны.

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