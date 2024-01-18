Екатеринбуржцы пожаловались на закрытые аптеки

Представители сетей отметили, что вскоре восстановят работу. Покупатели, в свою очередь, сообщают, что проблема касается и офлайн продаж. На местах в самих аптеках также невозможно ничего купить, многие из них закрылись из-за сбоя в программном обеспечении. Известно, что те аптеки, где удалось исправить проблему с программой, открылись снова.