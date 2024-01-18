Екатеринбуржцы пожаловались на закрытые аптеки

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В результате сбоя программ, жители города не смогли купить через интернет медикаменты. Известно, что с проблемой столкнулись две сети аптек «Вита» и «Апрель». Они сообщили об этом в соцсетях.
Представители сетей отметили, что вскоре восстановят работу. Покупатели, в свою очередь, сообщают, что проблема касается и офлайн продаж. На местах в самих аптеках также невозможно ничего купить, многие из них закрылись из-за сбоя в программном обеспечении. Известно, что те аптеки, где удалось исправить проблему с программой, открылись снова.
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