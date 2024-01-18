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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

В Екатеринбурге из-за массового сбоя закрылись аптеки

Екатеринбуржцы пожаловались на закрытые аптеки

18 января 2024, 12:26
Фото: 1MI

В Екатеринбурге из-за массового сбоя закрылись аптеки

В Екатеринбурге аптеки закрылись из-за сбоя в программном обеспечении.

В результате сбоя программ, жители города не смогли купить через интернет медикаменты. Известно, что с проблемой столкнулись две сети аптек «Вита» и «Апрель». Они сообщили об этом в соцсетях.

Представители сетей отметили, что вскоре восстановят работу. Покупатели, в свою очередь, сообщают, что проблема касается и офлайн продаж. На местах в самих аптеках также невозможно ничего купить, многие из них закрылись из-за сбоя в программном обеспечении. Известно, что те аптеки, где удалось исправить проблему с программой, открылись снова.

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#Здоровье#Покупка#Лекарства#Аптека#Медикаменты#Екатеринбург#Аптеки#Камилла Булгакова
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