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В Демидовском колледже в Нижнем Тагиле оборудуют виртуальные мастерские

Студенты колледжа в Нижнем Тагиле будут учиться ремонту на виртуальном кузове

18 января 2024, 10:00
Фото: 1MI

В Демидовском колледже в Нижнем Тагиле оборудуют виртуальные мастерские

Демидовский колледж в Нижнем Тагиле стал единственным региональным учебным учреждением, которому присвоили статус федеральной инновационной площадки.

Сотрудники колледжа прошли отбор после представленного проекта «Виртуальные мастерские: образовательное пространство подготовки кадров для экономического спектра», рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Так, в образовательном учреждении будут оборудованы мастерские. В них будут тренажеры, которые создают виртуальную реальность реставрации кузова машины.

По словам педагогов, такие помещения помогут серьезно улучшить потенциал подготовки кадров. Стоимость проекта — более 14 миллионов рублей. Он будет реализован в период с 2024 по 2027 год.

Напомним, в Нижнем Тагиле скоро откроется школа No32 после капитального ремонта, который проводился в 2023 году.

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#Общество#Экономика#Нижний Тагил#Педагоги#Студенты#Проект#Образование#Колледж#Мастерская#Виртуальная реальность#Учебный процесс#Подготовка кадров#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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