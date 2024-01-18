Студенты колледжа в Нижнем Тагиле будут учиться ремонту на виртуальном кузове

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Сотрудники колледжа прошли отбор после представленного проекта «Виртуальные мастерские: образовательное пространство подготовки кадров для экономического спектра», рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
Так, в образовательном учреждении будут оборудованы мастерские. В них будут тренажеры, которые создают виртуальную реальность реставрации кузова машины.
По словам педагогов, такие помещения помогут серьезно улучшить потенциал подготовки кадров. Стоимость проекта — более 14 миллионов рублей. Он будет реализован в период с 2024 по 2027 год.
Напомним, в Нижнем Тагиле скоро откроется школа No32 после капитального ремонта, который проводился в 2023 году.