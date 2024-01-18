В Нижнем Тагиле не стало художественного руководителя ДК «Юбилейный»

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
На протяжении 30 лет Владимир Михайлович Семёнов руководил искусством в ДК «Юбилейный» Нижнего Тагила.
Он был талантливым человеком, режиссером детских спектаклей, сказок. Кроме того, он создал первоапрельскую «Юморину», сообщает администрация Дворца Культуры «Юбилейный» Нижнего Тагила.
За все эти годы, работая в ДК «Юбилейный», Владимир Михайлович создал множество незабываемых шоу и увлекательных проектов. В его репертуаре было место как для массовых зрелищных событий, так и для интересных и запоминающихся проектов.
Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу скончался в Екатеринбурге.