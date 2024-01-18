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Updated Сегодня, 16:54

В Нижнем Тагиле скончался художественный руководитель ДК «Юбилейный»

В Нижнем Тагиле не стало художественного руководителя ДК «Юбилейный»

18 января 2024, 16:52
Фото: Дворец Культуры «Юбилейный». Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле скончался художественный руководитель ДК «Юбилейный»

Умер художественный директор ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле.

На протяжении 30 лет Владимир Михайлович Семёнов руководил искусством в ДК «Юбилейный» Нижнего Тагила.

Он был талантливым человеком, режиссером детских спектаклей, сказок. Кроме того, он создал первоапрельскую «Юморину», сообщает администрация Дворца Культуры «Юбилейный» Нижнего Тагила.

За все эти годы, работая в ДК «Юбилейный», Владимир Михайлович создал множество незабываемых шоу и увлекательных проектов. В его репертуаре было место как для массовых зрелищных событий, так и для интересных и запоминающихся проектов.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу скончался в Екатеринбурге.

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