Следователи выясняют причины гибели 5-месячной девочки в Первоуральске

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
После этого была организована проверка. Как известно предварительно, девочку в кроватке обнаружила ее 26-летняя мама. Незадолго до этого, она уложила ее спать. Дома также был папа малышки, сообщили в СК.
Проводится экспертиза. Все родственники девочки и соседи уже опрошены. После проверки будет принято решение.
Глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых отметил, что девочка лежала на животе. Криминалисты установили, что до того, как мама заметила мертвую дочь, прошло 5-10 часов.
Родители девочки — 26-летняя продавец и 36-летний разнорабочий. Семья живет в однокомнатной квартире. На вопрос о причине смерти следователи отметят после вскрытия. В ПДН отметили, что на семью никто не жаловался.
Ранее сообщалось, что смерть ребенка не носит криминального характера.