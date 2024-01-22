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В Первоуральске следователи выясняют причины гибели 5-месячной девочки

Следователи выясняют причины гибели 5-месячной девочки в Первоуральске

22 января 2024, 08:21
Фото: 1MI

В Первоуральске следователи выясняют причины гибели 5-месячной девочки

Следователи Первоуральска выясняют, почему 5-месячная девочка скончалась в кроватке. Трагедия произошла вечером 21 января.

После этого была организована проверка. Как известно предварительно, девочку в кроватке обнаружила ее 26-летняя мама. Незадолго до этого, она уложила ее спать. Дома также был папа малышки, сообщили в СК.

Проводится экспертиза. Все родственники девочки и соседи уже опрошены. После проверки будет принято решение.

Глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых отметил, что девочка лежала на животе. Криминалисты установили, что до того, как мама заметила мертвую дочь, прошло 5-10 часов.

Родители девочки — 26-летняя продавец и 36-летний разнорабочий. Семья живет в однокомнатной квартире. На вопрос о причине смерти следователи отметят после вскрытия. В ПДН отметили, что на семью никто не жаловался.

Ранее сообщалось, что смерть ребенка не носит криминального характера.

Девочка умерла в заваленной вещами кроватке в Первоуральске
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