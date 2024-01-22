В Свердловской области определили сильнейших боксеров среди юношей

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Молодые спортсмены победили на Первенстве Свердловской области. Теперь они будут выступать за Средний Урал на Первенстве УрФО по боксу, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.
Первый замгубернатора региона Алексей Шмыков отметил, что соревнования прошли хорошо, хотя бои были напряженными. По его словам, молодые ребята достойно представят регион.
Сами бои проходили в спортивном центре «Витязь». Турнир посвятили Виктору Дубынину, который, как отмечает Шмыков, заботился о своих бойцах.
Ранее сообщалось, что в России будут возобновлены международные соревнования по боксу. Первым городом, в котором пройдет бой, станет Екатеринбург.