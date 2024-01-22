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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

В Свердловской области определены сильнейшие боксеры для участия в турнире УрФО

В Свердловской области определили сильнейших боксеров среди юношей

22 января 2024, 12:01
Фото: 1MI

В Свердловской области определены сильнейшие боксеры для участия в турнире УрФО

В Свердловской области выбрали боксеров, которые примут участие на соревнованиях УрФО.

Молодые спортсмены победили на Первенстве Свердловской области. Теперь они будут выступать за Средний Урал на Первенстве УрФО по боксу, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Первый замгубернатора региона Алексей Шмыков отметил, что соревнования прошли хорошо, хотя бои были напряженными. По его словам, молодые ребята достойно представят регион.

Сами бои проходили в спортивном центре «Витязь». Турнир посвятили Виктору Дубынину, который, как отмечает Шмыков, заботился о своих бойцах.

Ранее сообщалось, что в России будут возобновлены международные соревнования по боксу. Первым городом, в котором пройдет бой, станет Екатеринбург.

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