Депутаты Екатеринбурга планируют попросить 800 млн на ремонт лифтов

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Решение о требовании дополнительного финансирования чиновники сообщили во время заседания гордумы Екатеринбурга. Они намерены обратиться за помощью к губернатору области Евгению Куйвашеву и мэру города Алексею Орлову.
У городского и регионального бюджетов депутаты хотят взять по 400 миллионов, рассказал глава комиссии городского хозяйства Александр Колесников. По его мнению, лучше закупать лифты производства Беларуси.
При этом Колесникова поддержали не все его коллеги. Так, чиновник Виктор Сомиков отметил, что несчастных случаев в лифтах не происходило более 20 лет. А по словам Дмитрия Николаева, в них установлена система безопасности, благодаря которой подъемники не могу падать.
Напомним, в Екатеринбурге в одном из жилых домов резко остановился лифт, из-за чего женщина, которая в это время находилась внутри, получила повреждения. Ее госпитализировали в больницу.