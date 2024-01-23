Депутаты Екатеринбурга планируют попросить 800 млн на ремонт лифтов

При этом Колесникова поддержали не все его коллеги. Так, чиновник Виктор Сомиков отметил, что несчастных случаев в лифтах не происходило более 20 лет. А по словам Дмитрия Николаева, в них установлена система безопасности, благодаря которой подъемники не могу падать.