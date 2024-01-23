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Дума Екатеринбурга просит 80 млн на замену лифтов в жилых домах

Депутаты Екатеринбурга планируют попросить 800 млн на ремонт лифтов

23 января 2024, 10:38
Фото: 1MI

Дума Екатеринбурга просит 80 млн на замену лифтов в жилых домах

Депутаты гордумы Екатеринбурга планируют обратиться к властям Свердловской области для получения 800 миллионов рублей на установку новых лифтов в жилых домах.

Решение о требовании дополнительного финансирования чиновники сообщили во время заседания гордумы Екатеринбурга. Они намерены обратиться за помощью к губернатору области Евгению Куйвашеву и мэру города Алексею Орлову.

У городского и регионального бюджетов депутаты хотят взять по 400 миллионов, рассказал глава комиссии городского хозяйства Александр Колесников. По его мнению, лучше закупать лифты производства Беларуси.

При этом Колесникова поддержали не все его коллеги. Так, чиновник Виктор Сомиков отметил, что несчастных случаев в лифтах не происходило более 20 лет. А по словам Дмитрия Николаева, в них установлена система безопасности, благодаря которой подъемники не могу падать.

Напомним, в Екатеринбурге в одном из жилых домов резко остановился лифт, из-за чего женщина, которая в это время находилась внутри, получила повреждения. Ее госпитализировали в больницу.

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