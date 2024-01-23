Редкие полотна Айвазовского и Брейгеля привезли в Екатеринбург

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Причиной передачи полотен в Екатеринбург стало строительство новой галереи в Перми. Теперь в уральской столице будут представлены более 20 картин таких художников как Карл Брюллов, Иван Айвазовский, Илья Репин, Борис Кустодиев и другие.
Рядом с новыми полотнами будут представлены специальные стикеры. Для ознакомления с картинами можно воспользоваться аудиогидом.
Ранее сообщалось, что портрет возлюбленной горнозаводчика Демидова появится на аукционе в Екатеринбурге.