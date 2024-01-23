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Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Картины Айвазовского и Репина перевезли на хранение из Перми в Екатеринбург

Редкие полотна Айвазовского и Брейгеля привезли в Екатеринбург

23 января 2024, 15:25
Фото: 1MI

Картины Айвазовского и Репина перевезли на хранение из Перми в Екатеринбург

Пермская галерея передала Екатеринбургскому музею на год полотна известных художников.

Причиной передачи полотен в Екатеринбург стало строительство новой галереи в Перми. Теперь в уральской столице будут представлены более 20 картин таких художников как Карл Брюллов, Иван Айвазовский, Илья Репин, Борис Кустодиев и другие.

Рядом с новыми полотнами будут представлены специальные стикеры. Для ознакомления с картинами можно воспользоваться аудиогидом.

Ранее сообщалось, что портрет возлюбленной горнозаводчика Демидова появится на аукционе в Екатеринбурге.

Ранее неизвестные картины Рембрандта найдены в частной коллекции в Великобритании
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#Выставка#Свердловская область#Художники#Картины#Живопись#Екатеринбург#Третьяковская галерея#Камилла Булгакова
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