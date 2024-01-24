Бизнесмены высказали свое мнение о самозанятых, победы тагильских атлетов и смог

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Предприниматели в Нижнем Тагиле рассказали о своем взгляде на недобросовестных конкурентов со стороны самозанятых граждан, которые негативно влияют на малый и средний бизнес. В частности, речь шла о том, что изготовление тортов на дому и маникюр в офисах могут иметь определенные проблемы, связанные с отсутствием контроля качества и безопасностью для клиентов.
Тагильчанка возмутилась поступком водителя автобуса №55, который курсирует от вокзала до Ленинградского проспекта. Мужчина, не стесняясь, курил прямо в салоне общественно транспорта. Согласно закону, курение в салоне автобусов запрещено. Редакция TagilCity. ru обратилась в организацию, работником которой является данный водитель, но там ответили, что таких жалоб не поступало.
Нижний Тагил накроет смог. Неблагоприятные погодные условия ожидаются с 24 по 29 января. В эти дни скорость ветра в городе не превысит 5 метров в секунду. НМУ первой степени опасности уже объявлено. В последний раз тагильчане жаловались на смог 29 декабря 2023 года.
На Южном подъезде к Нижнему Тагилу 24 января 2024 года произошло аварийное отключение освещения. Кроме того, на этом участке дороги также не работали светофоры. На месте происшествия отсутствовали инспекторы ГИБДД. В ЕДДС подтвердили, что произошло аварийное отключение электроснабжения.
Боксеры из Нижнего Тагила привезли домой награды с первенства Свердловской области. Юные воспитанники двух спортивных школ — «Уралец» и «Тагилстрой», заполучили бронзовые, серебряные и золотые медали. А с Всероссийских соревнований по тяжелой атлетике "копилка" города пополнилась серебряной наградой.