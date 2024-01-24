Бизнесмены высказали свое мнение о самозанятых, победы тагильских атлетов и смог

Предприниматели в Нижнем Тагиле рассказали о своем взгляде на недобросовестных конкурентов со стороны самозанятых граждан, которые негативно влияют на малый и средний бизнес. В частности, речь шла о том, что изготовление тортов на дому и маникюр в офисах могут иметь определенные проблемы, связанные с отсутствием контроля качества и безопасностью для клиентов.