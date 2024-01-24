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Posted Сегодня, 16:34

Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

Бизнесмены высказали свое мнение о самозанятых, победы тагильских атлетов и смог

Бизнесмены высказали свое мнение о самозанятых, победы тагильских атлетов и смог

24 января 2024, 16:34
Фото: Midjourney
Читайте в итогах дня, как самозанятые нарушают правила игры по мнению бизнеса. Кто курил прямо в салоне автобуса. Как долго продержится смог над Нижним Тагилом. Куда пропало электричество и какие медали привезли юные боксеры в родной город: самое важное, что произошло за 24 января в Нижнем Тагиле.
Видео: tagilcity.ru

Предприниматели в Нижнем Тагиле рассказали о своем взгляде на недобросовестных конкурентов со стороны самозанятых граждан, которые негативно влияют на малый и средний бизнес. В частности, речь шла о том, что изготовление тортов на дому и маникюр в офисах могут иметь определенные проблемы, связанные с отсутствием контроля качества и безопасностью для клиентов.

Ногти в чулане, торты на дому: бизнесмены осудили работу самозанятых в Нижнем Тагиле
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Тагильчанка возмутилась поступком водителя автобуса №55, который курсирует от вокзала до Ленинградского проспекта. Мужчина, не стесняясь, курил прямо в салоне общественно транспорта. Согласно закону, курение в салоне автобусов запрещено. Редакция TagilCity. ru обратилась в организацию, работником которой является данный водитель, но там ответили, что таких жалоб не поступало.

«Дым столбом!»: в Нижнем Тагиле водитель курит прямо в салоне автобуса до Вагонки
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Нижний Тагил накроет смог. Неблагоприятные погодные условия ожидаются с 24 по 29 января. В эти дни скорость ветра в городе не превысит 5 метров в секунду. НМУ первой степени опасности уже объявлено. В последний раз тагильчане жаловались на смог 29 декабря 2023 года.

Смог накроет Нижний Тагил на шесть дней
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На Южном подъезде к Нижнему Тагилу 24 января 2024 года произошло аварийное отключение освещения. Кроме того, на этом участке дороги также не работали светофоры. На месте происшествия отсутствовали инспекторы ГИБДД. В ЕДДС подтвердили, что произошло аварийное отключение электроснабжения.

На Южном подъезде к Нижнему Тагилу неожиданно пропало электричество
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Боксеры из Нижнего Тагила привезли домой награды с первенства Свердловской области. Юные воспитанники двух спортивных школ — «Уралец» и «Тагилстрой», заполучили  бронзовые, серебряные и золотые медали. А с Всероссийских соревнований по тяжелой атлетике "копилка" города пополнилась серебряной наградой. 

Боксеры тагильских спортшкол «Уралец» и «Тагилстрой» привезли медали с первенства
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