Депутат из Челябинска ездила по городу без прав

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Сначала депутат растягивала время, а потом просто закрылась в машине, пишет «Урал Мэш». Позднее выяснилось, что ранее женщина была лишена прав за пьяное вождение.
Теперь депутата отправили под арест на 12 суток.
Ранее в Нижнем Тагиле пьяной за рулем поймали инструктора по вождению. Она ехала на служебной машине. Это произошло в ночь с 13 на 14 января. Позднее знакомые девушки рассказывали, что она поссорилась с парнем, после чего уехала от него в нетрезвом состоянии.