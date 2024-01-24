Депутат из Челябинска ездила по городу без прав

Ранее в Нижнем Тагиле пьяной за рулем поймали инструктора по вождению. Она ехала на служебной машине. Это произошло в ночь с 13 на 14 января. Позднее знакомые девушки рассказывали, что она поссорилась с парнем, после чего уехала от него в нетрезвом состоянии.