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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

В Челябинске депутата арестовали за вождение без прав

Депутат из Челябинска ездила по городу без прав

24 января 2024, 09:32
Фото: Midjourney

В Челябинске депутата арестовали за вождение без прав

В Челябинске 54-летняя депутат Гульнара попалась на вождении без прав. Ее остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов, которых у женщины не оказалось.

Сначала депутат растягивала время, а потом просто закрылась в машине, пишет «Урал Мэш». Позднее выяснилось, что ранее женщина была лишена прав за пьяное вождение.

Теперь депутата отправили под арест на 12 суток.

Ранее в Нижнем Тагиле пьяной за рулем поймали инструктора по вождению. Она ехала на служебной машине. Это произошло в ночь с 13 на 14 января. Позднее знакомые девушки рассказывали, что она поссорилась с парнем, после чего уехала от него в нетрезвом состоянии.

Пьяная женщина поймана за рулем в Серове
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#Происшествия#Нижний Тагил#ГИБДД#Депутат#Челябинск#Арест#Екатеринбург#Пьяное вождение#Дарья Сорокина
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