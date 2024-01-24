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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Мама умершего в Первоуральске грудничка скрывала побои

Стали известны подробности жизни мамы умершей в кроватке девочки из Первоуральска

24 января 2024, 12:25
Фото: 1MI

Мама умершего в Первоуральске грудничка скрывала побои

Стало известно, что мама 5-месячной девочки, которая скончалась в собственной кроватке, ранее защищала мужа от полиции.

Замначальника полиции по охране порядка ОМВД РФ «Первоуральский» Николай Елисеев рассказал, что на папу ребенка в полицию жаловались девять раз. Однако его сожительница, мама грудничка, защищала его, пишет ЕАН.

По словам Елисеева, женщина каждый раз писала в полиции объяснительные, где сообщала, что возлюбленный не бьет ее, а травмируется она самостоятельно, когда падает.

Несмотря на это полицейские по собственной инициативе отвозили женщину в больницу для фиксации побоев.

Только 23 января 2024 женщина написала заявление о том, что просит привлечь мужчину к административной ответственности.

Напомним, что 5-месячная девочка задохнулась в своей кроватке. Ее мать заметила это через 5-10 часов. Также ранее женщина хотела уйти от сожителя, но не решилась.

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