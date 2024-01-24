Стали известны подробности жизни мамы умершей в кроватке девочки из Первоуральска

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Замначальника полиции по охране порядка ОМВД РФ «Первоуральский» Николай Елисеев рассказал, что на папу ребенка в полицию жаловались девять раз. Однако его сожительница, мама грудничка, защищала его, пишет ЕАН.
По словам Елисеева, женщина каждый раз писала в полиции объяснительные, где сообщала, что возлюбленный не бьет ее, а травмируется она самостоятельно, когда падает.
Несмотря на это полицейские по собственной инициативе отвозили женщину в больницу для фиксации побоев.
Только 23 января 2024 женщина написала заявление о том, что просит привлечь мужчину к административной ответственности.
Напомним, что 5-месячная девочка задохнулась в своей кроватке. Ее мать заметила это через 5-10 часов. Также ранее женщина хотела уйти от сожителя, но не решилась.