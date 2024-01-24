Жена убитого на остановке в Первоуральске рассказала о его последних словах

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Трагедия произошла ранним утром 19 января. Мужчина тогда пошел в круглосуточный магазин, а по пути домой его убили.
Супруга Павла вспоминает, как он пришел домой весь в крови и со сломанными ребрами. Тогда его мама подумала, что он упал на стекло, однако правоохранители сказали, что его били, пишет Е1.
Мужчина в то утро был в шоке и не осознавал, что случилось. По словам супруги убитого, Павел был крепким мужчиной.
На камерах видно, как двое парней ведут его за руку на проспекте Космонавтов и толкают в сугроб. После этого они уходят. По словам супруги убитого, у мужчины не было кредитов и каких-либо других долговых обязательств, а также врагов. К тому же он был спокойным человеком.
У мужчины остались двое детей. Возбуждено уголовное дело. Всех, кто видел, что произошло на той остановке, просят сообщить об этом в полицию.