Жена убитого на остановке в Первоуральске рассказала о его последних словах

На камерах видно, как двое парней ведут его за руку на проспекте Космонавтов и толкают в сугроб. После этого они уходят. По словам супруги убитого, у мужчины не было кредитов и каких-либо других долговых обязательств, а также врагов. К тому же он был спокойным человеком.