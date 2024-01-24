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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Убитый на остановке в Первоуральске мужчина сумел дойти до дома

Жена убитого на остановке в Первоуральске рассказала о его последних словах

24 января 2024, 13:35
Фото: 1MI

Убитый на остановке в Первоуральске мужчина сумел дойти до дома

Супруга 45-летнего мужчины, которого убили на остановке, рассказала подробности. По ее словам, мужа Павла ранили ножом. Он окровавленный добрался до дома и скончался через два часа.

Трагедия произошла ранним утром 19 января. Мужчина тогда пошел в круглосуточный магазин, а по пути домой его убили.

Супруга Павла вспоминает, как он пришел домой весь в крови и со сломанными ребрами. Тогда его мама подумала, что он упал на стекло, однако правоохранители сказали, что его били, пишет Е1.

Мужчина в то утро был в шоке и не осознавал, что случилось. По словам супруги убитого, Павел был крепким мужчиной.

На камерах видно, как двое парней ведут его за руку на проспекте Космонавтов и толкают в сугроб. После этого они уходят. По словам супруги убитого, у мужчины не было кредитов и каких-либо других долговых обязательств, а также врагов. К тому же он был спокойным человеком.

У мужчины остались двое детей. Возбуждено уголовное дело. Всех, кто видел, что произошло на той остановке, просят сообщить об этом в полицию.

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