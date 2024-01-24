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Житель Екатеринбурга приговорен к 5 годам тюрьмы за госизмену

Житель Екатеринбурга осужден на 5 лет за то, что он хотел воевать на стороне Украины

24 января 2024, 16:44
Фото: Midjourney

Житель Екатеринбурга приговорен к 5 годам тюрьмы за госизмену

20-летний молодой человек из Екатеринбурга оказался приговоренным к лишению свободы за то, что он хотел воевать за Украину.

Екатеринбуржец общался в мессенджере с одним из представителей ВСУ и сообщил о своем желании находиться среди них. Известно, что в марте 2023 года он планировал выехать из страны, но его задержали, пишет «Интерфакс» со ссылкой на спецслужбы Северной Осетии.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за попытку государственной измены. В январе 2024 года горожанин был осужден на пять лет тюремного заключения в ИК строгого режима. Также ему назначили штраф 100 тысяч рублей.

Напомним, в декабре 2023 года жителя Нижнего Тагила пытались обмануть мошенники, сообщив ему, что его деньги якобы уходят на поддержку ВСУ.

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