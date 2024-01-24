Житель Екатеринбурга осужден на 5 лет за то, что он хотел воевать на стороне Украины

Екатеринбуржец общался в мессенджере с одним из представителей ВСУ и сообщил о своем желании находиться среди них. Известно, что в марте 2023 года он планировал выехать из страны, но его задержали, пишет «Интерфакс» со ссылкой на спецслужбы Северной Осетии.