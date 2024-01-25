Боец ВСУ попал в плен, а его родные переехали в УрФО

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Планировалось, что украинца обменяют, однако его семья настаивает на том, чтобы его не передавали властям Киева, а дали остаться в РФ.
Об этом сообщили журналисту URA.RU в офисе уполномоченного по правам человека в регионе. Более того, в офисе отметили, что ситуация сложная и запутанная, которую они тщательно контролируют.
Ранее условия возобновления обмена военнопленными озвучила свердловский омбудсмен.