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Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Попавший в плен солдат ВСУ не знает о переезде семьи в Свердловскую область

Боец ВСУ попал в плен, а его родные переехали в УрФО

25 января 2024, 14:12
Фото: Midjourney

Попавший в плен солдат ВСУ не знает о переезде семьи в Свердловскую область

Боец ВСУ, попавший в плен, не осведомлен, что его родные переехали в Свердловскую область в России.

Планировалось, что украинца обменяют, однако его семья настаивает на том, чтобы его не передавали властям Киева, а дали остаться в РФ.

Об этом сообщили журналисту URA.RU в офисе уполномоченного по правам человека в регионе. Более того, в офисе отметили, что ситуация сложная и запутанная, которую они тщательно контролируют.

Ранее условия возобновления обмена военнопленными озвучила свердловский омбудсмен.

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#Происшествия#Свердловская область#Екатеринбург#Боец#Инцидент#СВО#Пленные#ВСУ#Камилла Булгакова
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