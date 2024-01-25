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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Свердловский омбудсмен осудила действия «Русской общины» против мигрантов

Омбудсмен Мерзлякова обратилась в свердловскую прокуратуру из-за видео с мигрантами

25 января 2024, 11:17
Фото: Midjourney

Свердловский омбудсмен осудила действия «Русской общины» против мигрантов

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области высказала, что активистам не нужно публиковать видео с мигрантами.

Видео опубликовала организация «Русская община». В ролике показаны мигранты передвигаются на четвереньках.

Татьяна Мерзлякова была удивлена подобным рейдом, по ее мнению, такая практика не является положительной.

На видео отреагировали и власти Киргизии. Сейчас представители Мерзляковой обратились в прокуратуру в отношении инцидента.

Ранее свердловский омбудсмен заявила, что вернувшиеся из плена возвращаются на СВО

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