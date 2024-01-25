Омбудсмен Мерзлякова обратилась в свердловскую прокуратуру из-за видео с мигрантами

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Видео опубликовала организация «Русская община». В ролике показаны мигранты передвигаются на четвереньках.
Татьяна Мерзлякова была удивлена подобным рейдом, по ее мнению, такая практика не является положительной.
На видео отреагировали и власти Киргизии. Сейчас представители Мерзляковой обратились в прокуратуру в отношении инцидента.
Ранее свердловский омбудсмен заявила, что вернувшиеся из плена возвращаются на СВО