Снежные выходные ожидаются в Нижнем Тагиле

Ранее метеорологи прогнозировали похолодание. Оно наступит уже в ближайшее время на территории всего региона. Так, уже 25 января в Екатеринбурге будет облачно и до -16 градусов. А в Нижнем Тагиле метеорологи прогнозируют ветреность в ближайшие дни.