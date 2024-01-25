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Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Снежные выходные ожидаются в Нижнем Тагиле

Снежные выходные ожидаются в Нижнем Тагиле

25 января 2024, 08:56
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в выходные ожидается снежная погода и до -13 градусов.

В Нижнем Тагиле в выходные будет до -13 градусов. В воскресенье количество осадков будет выше нормы. В субботу снега почти не будет.

В субботу, 27 января, утром будет -13 градусов. В обед станет теплее, до -8 градусов, будет солнечно. В вечернее время будет -9 градусов. Ожидается безветренная погода — максимум до 4 метров в секунду. Об этом сообщает Гисметео.

В ночь с 27 на 28 января ожидается -10 градусов, утром в воскресенье будет -11 градусов. В обед метеорологи прогнозируют -8 градусов. Также начнется снегопад. Вечером будет до -12 градусов.

Ранее метеорологи прогнозировали похолодание. Оно наступит уже в ближайшее время на территории всего региона. Так, уже 25 января в Екатеринбурге будет облачно и до -16 градусов. А в Нижнем Тагиле метеорологи прогнозируют ветреность в ближайшие дни.

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