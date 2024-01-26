Уральский оператор «Мотив» оштрафован за рекламу смартфонов по СМС

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Оказалось, что екатеринбурженка обратилась в антимонопольную службу с сообщением о рекламе. Женщина утверждала, что к ней приходили сообщения о продаже телефонов по сниженным ценам, не предоставляя своего согласия.
При анализе ситуации, стало известно, что реклама направлялась без одобрения пользователя. Хотя изначально она соглашалась на это, но затем подавала заявление об отказе.
В результате УФАС признала вину оператора. И в итоге компания оштрафована на 100 000 рублей.
Ранее сообщалось, что требование снизить тарифы на свет для жителей Свердловской области признали законным.