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Updated Сегодня, 11:58

Житель Екатеринбурга выпал из машины при попытке вставить парковочную карту

Водитель в Екатеринбурге пытался вставить парковочную карту и выпал из машины

26 января 2024, 11:58
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга выпал из машины при попытке вставить парковочную карту

Мужчина, сидевший за рулем Mitsubishi Pajero в Екатеринбурге, попытался воспользоваться картой для парковки и выпал наружу. Инцидент случился на улице Белинского.

Мужчина проехал мимо лотка, куда нужно опустить карту. Он отъехал назад, приоткрыл дверь и, потянувшись к лотку, упал. При этом иномарка продолжала ехать и задела его ногу. Мужчину прижало к земле, пишет Е1.

Видео: Е1

Автомобиль в результате чуть не влетел в другую машину, которая стояла позади него. Пассажир вовремя успел дернуть ручник, и ДТП не произошло. Выпавший водитель сумел самостоятельно встать, однако закрыть автомобильную дверь он не смог.

Напомним, на некоторых улицах в Екатеринбурге будут запрещены парковки автомобилей. Запрет введут для того, чтобы повысить пропускную способность на городских дорогах.

В Екатеринбурге могут запретить парковку на обочинах
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