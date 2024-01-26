Водитель в Екатеринбурге пытался вставить парковочную карту и выпал из машины

Мужчина проехал мимо лотка, куда нужно опустить карту. Он отъехал назад, приоткрыл дверь и, потянувшись к лотку, упал. При этом иномарка продолжала ехать и задела его ногу. Мужчину прижало к земле, пишет Е1.