Водитель в Екатеринбурге пытался вставить парковочную карту и выпал из машины

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Мужчина проехал мимо лотка, куда нужно опустить карту. Он отъехал назад, приоткрыл дверь и, потянувшись к лотку, упал. При этом иномарка продолжала ехать и задела его ногу. Мужчину прижало к земле, пишет Е1.
Автомобиль в результате чуть не влетел в другую машину, которая стояла позади него. Пассажир вовремя успел дернуть ручник, и ДТП не произошло. Выпавший водитель сумел самостоятельно встать, однако закрыть автомобильную дверь он не смог.
Напомним, на некоторых улицах в Екатеринбурге будут запрещены парковки автомобилей. Запрет введут для того, чтобы повысить пропускную способность на городских дорогах.