Еда в магазинах «Жизньмарт» не исчезнет после пожара в Арамиле

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Точная причина пожара пока неизвестна. Сумма ущерба к настоящему моменту не определена, об этом информирует пресс-служба сети. С поставками сложностей не ожидается.
Если оформят какие-то доставки, то по наличию товара все будет в порядке. С нашей стороны все гарантируем, — добавили сотрудники сети.
Тушение крупного пожара началось утром 29 января. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. В процессе ликвидации пожара было задействовано 15 единиц техники и 44 спасателя. Служба пожарных проводит расследование для выяснения причины возгорания.
Также ранее сообщалось, что предварителньая причина пожара — кебабы, которые начали жарить на гриле и забыли выключить.