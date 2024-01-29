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Updated Сегодня, 09:44

В «Жизньмарте» заявили об отсутствии проблем в магазинах после пожара в Арамиле

Еда в магазинах «Жизньмарт» не исчезнет после пожара в Арамиле

29 января 2024, 09:41
Фото: 1MI

В «Жизньмарте» заявили об отсутствии проблем в магазинах после пожара в Арамиле

Пожар, который произошел рядом с цехом по производству продуктов «Жизньмарта» в городе Арамиль не окажет воздействия на поставки в магазинах.

Точная причина пожара пока неизвестна. Сумма ущерба к настоящему моменту не определена, об этом информирует пресс-служба сети. С поставками сложностей не ожидается.

Если оформят какие-то доставки, то по наличию товара все будет в порядке. С нашей стороны все гарантируем, — добавили сотрудники сети.

Тушение крупного пожара началось утром 29 января. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. В процессе ликвидации пожара было задействовано 15 единиц техники и 44 спасателя. Служба пожарных проводит расследование для выяснения причины возгорания.

Также ранее сообщалось, что предварителньая причина пожара — кебабы, которые начали жарить на гриле и забыли выключить.

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