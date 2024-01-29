Когда пора прекращать отношения: 4 признака

Ориентиром может служить то, что не соответствует понятию «здоровые отношения». В интернете сейчас много недостоверной информации об этом термине, которая может ввести людей в заблуждение. Аванесова выделила четыре пункта, когда стоит завершить отношения. Первый из них — когда любовь закончилась и вы понимаете, что ничто уже не сможет вернуть отношения на прежний уровень. Второй — когда вы чувствуете, что в отношениях вы идете против себя, подавляете себя, постоянно ощущаете вину. Еще один пункт — есть что-то, с чем вы трудно миритесь у партнера: отношение, поведение или вредные привычки. И четвертый: отношения заставляют страдать, вызывают негативные эмоции.