Когда пора прекращать отношения: 4 признака

Posted Сегодня, 20:57
Published Сегодня, 20:57
Modified Сегодня, 21:07
Updated Сегодня, 21:07
Психолог Лия Аванесова объяснила, что «красными сигналами» называют поступки и фразы в отношениях, которые делают их неудачными и абьюзивными. Она также подчеркнула, что сложно перечислить все элементы, которые могут быть «красными сигналами», потому что это очень субъективно. Например, то, что одни люди считают заботой, другие могут принять за нарушение личных границ. Поэтому каждый сам решает, когда пора завершить отношения или, возможно, даже не начинать их, рассказала психолог в интервью RuNews24.Ru.
Ориентиром может служить то, что не соответствует понятию «здоровые отношения». В интернете сейчас много недостоверной информации об этом термине, которая может ввести людей в заблуждение. Аванесова выделила четыре пункта, когда стоит завершить отношения. Первый из них — когда любовь закончилась и вы понимаете, что ничто уже не сможет вернуть отношения на прежний уровень. Второй — когда вы чувствуете, что в отношениях вы идете против себя, подавляете себя, постоянно ощущаете вину. Еще один пункт — есть что-то, с чем вы трудно миритесь у партнера: отношение, поведение или вредные привычки. И четвертый: отношения заставляют страдать, вызывают негативные эмоции.
Кроме того, психолог высказала свое мнение о «советах по отношениям», которые распространяются в социальных сетях. Многие из них можно назвать вредными, считает она.
«Нездоровая пропаганда самолюбия, не принимая во внимание то, что любить нужно и важно не только себя. Сосредоточенность на себе приводит к дисбалансу в отношениях, когда игнорируется желания и чувства партнера. Необходимо устанавливать свои границы, но не нарушать границ другого человека. В отношениях есть и права, и обязанности перед другим. Важно уметь договариваться и быть готовыми сделать уступки взаимно», — сказала эксперт.