Школьники из Нижнего Тагила участвуют в педагогическом проекте

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Всего проходят пять соревнований:
Сражаются 39 классов из 38 городских школ. Три первых испытания уже состоялись.
Подростки из Нижнего Тагила продемонстрировали навыки выполнения ГТО, укладывания туристического рюкзака и сборки-разборки автомата «АК-74».
Отмечается, что ученики поучаствовали в спортивной и музыкальной викторинах. Кроме того, они разрабатывали настольные игры по мотивам произведений отечественной литературы, снимали видео о материнстве, об уважении к старикам и многом другом, сообщили в управлении образования.
Ранее сообщалось, что для тагильчан организуют прогулку с фонариками «Тагильский светлячок».