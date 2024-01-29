Школьники из Нижнего Тагила участвуют в педагогическом проекте

Отмечается, что ученики поучаствовали в спортивной и музыкальной викторинах. Кроме того, они разрабатывали настольные игры по мотивам произведений отечественной литературы, снимали видео о материнстве, об уважении к старикам и многом другом, сообщили в управлении образования.