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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Школьники из Нижнего Тагила участвуют в прокте «Будь здоров»

Школьники из Нижнего Тагила участвуют в педагогическом проекте

29 января 2024, 13:19
Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Школьники из Нижнего Тагила участвуют в прокте «Будь здоров»

В Нижнем Тагиле проходит очередной этап областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!». В нем участвуют ученики 7-9 классов.

Всего проходят пять соревнований:

  • «Соколы России»,
  • конкурс настольных игр;
  • конкурс видеороликов;
  • конкурс агитбригад на тему «Великий и могучий русский язык!»;
  • «Спортивная семья!».

Сражаются 39 классов из 38 городских школ. Три первых испытания уже состоялись.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Подростки из Нижнего Тагила продемонстрировали навыки выполнения ГТО, укладывания туристического рюкзака и сборки-разборки автомата «АК-74».

Отмечается, что ученики поучаствовали в спортивной и музыкальной викторинах. Кроме того, они разрабатывали настольные игры по мотивам произведений отечественной литературы, снимали видео о материнстве, об уважении к старикам и многом другом, сообщили в управлении образования.

Ранее сообщалось, что для тагильчан организуют прогулку с фонариками «Тагильский светлячок».

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#Общество#Нижний Тагил#Соревнования#Материнство#ГТО#Ученики#Русский язык#Екатеринбург#Видеоролики#Дарья Сорокина#Городские школы
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