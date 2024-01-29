Жители Нижнего Тагила пройдут по городу с фонариками

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Всех желающих на мероприятие приглашает Центр туризма Нижнего Тагила и Клуб туристов «Азимут». Могут участвовать как дети, так и взрослые. Об этом сообщили в управлении образования.
Регистрация начнется с 18:00 и продлится до 18:20 у ресторана-гриля Koster. Участвовать могут целые семьи, компании друзей, туристы-одиночники, а также детсадовцы и взрослые любители краеведения.
В программе события включены экскурсия по городу, викторина, конкурсы. На месте будет установлена фотозона. Маршрут завершится у стадиона «Юность».
Ранее в Нижнем Тагиле был представлен проект для дошкольников «Хранители городских историй».