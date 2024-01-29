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Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Вечеринка с фонариками состоится для жителей Нижнего Тагила

Жители Нижнего Тагила пройдут по городу с фонариками

29 января 2024, 10:42
Фото: Изображение Midjourney

Вечеринка с фонариками состоится для жителей Нижнего Тагила

Жителям Нижнего Тагила предлагают не упустить возможность участвовать в традиционной вечерней городской прогулке «Тагильский светлячок». Она запланирована на 3 февраля.

Всех желающих на мероприятие приглашает Центр туризма Нижнего Тагила и Клуб туристов «Азимут». Могут участвовать как дети, так и взрослые. Об этом сообщили в управлении образования.

Регистрация начнется с 18:00 и продлится до 18:20 у ресторана-гриля Koster. Участвовать могут целые семьи, компании друзей, туристы-одиночники, а также детсадовцы и взрослые любители краеведения.

В программе события включены экскурсия по городу, викторина, конкурсы. На месте будет установлена фотозона. Маршрут завершится у стадиона «Юность».

Ранее в Нижнем Тагиле был представлен проект для дошкольников «Хранители городских историй».

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