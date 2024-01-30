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Posted Сегодня, 16:42

Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 18:28

Updated Сегодня, 18:28

Боеприпасы, мост, странный мужчина, мошенники и дезертиры в Нижнем Тагиле

Боеприпасы, мост, странный мужчина, мошенники и дезертиры в Нижнем Тагиле

30 января 2024, 16:42
Фото: Изображение Midjourney
30 января произошло довольно много интересных событий в Нижнем Тагиле. Рассказываем о борьбе силовиков, строительстве моста через пруд и о том, как пытаются обмануть учителей.

В прошлом году в Нижнем Тагиле силовики продолжили борьбу с нелегальным оборотом оружия. Известно, что всего возбуждено 16 уголовных дел. Более того, в городе принимаются меры по предотвращению незаконного оборота оружия.

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Завершить строительство моста через Тагильский пруд планируется в этом году. Вместе с тем сроки выполнения работ для завершения муниципального контракта по путепроводу на улице Циолковского уточняются.

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Жители Нижнего Тагила в соцсетях обсуждают подозрительного мужчину, который предлагал конфету ребенку и прижимался. На нем была шапка и медицинские перчатки. Хотя заявления не поступало, полиция проверит информацию о подозреваемом.

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Учитель одной из школ стал жертвой мошенников. Сообщается, что преподаватель перевел мошенникам порядка 600 тысяч рублей кредитных средств. Другого учителя удалось спасти от аферистов.

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Двоих военных в Нижнем Тагиле приговорили к тюремным срокам за дезертирство. Первое дело было рассмотрено в Нижнетагильском военном суде 16 января, а второе — 17 января. Обоих мужчин судили по ч. 5 ст. 337 УК РФ.

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