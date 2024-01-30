Боеприпасы, мост, странный мужчина, мошенники и дезертиры в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
В прошлом году в Нижнем Тагиле силовики продолжили борьбу с нелегальным оборотом оружия. Известно, что всего возбуждено 16 уголовных дел. Более того, в городе принимаются меры по предотвращению незаконного оборота оружия.
Завершить строительство моста через Тагильский пруд планируется в этом году. Вместе с тем сроки выполнения работ для завершения муниципального контракта по путепроводу на улице Циолковского уточняются.
Жители Нижнего Тагила в соцсетях обсуждают подозрительного мужчину, который предлагал конфету ребенку и прижимался. На нем была шапка и медицинские перчатки. Хотя заявления не поступало, полиция проверит информацию о подозреваемом.
Учитель одной из школ стал жертвой мошенников. Сообщается, что преподаватель перевел мошенникам порядка 600 тысяч рублей кредитных средств. Другого учителя удалось спасти от аферистов.
Двоих военных в Нижнем Тагиле приговорили к тюремным срокам за дезертирство. Первое дело было рассмотрено в Нижнетагильском военном суде 16 января, а второе — 17 января. Обоих мужчин судили по ч. 5 ст. 337 УК РФ.