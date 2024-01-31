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Мужчина в поселке в Екатеринбурге был задержан за вождение в пьяном виде

Пьяный водитель автомобиля в поселке Екатеринбурга ехал на красный свет

31 января 2024, 03:55
Фото: 1MI

Мужчина в поселке в Екатеринбурге был задержан за вождение в пьяном виде

29-летний житель поселка Медный в Екатеринбурге был задержан за нарушение ПДД, а также за вождение в нетрезвом состоянии.

Мужчина, управлявший иномаркой Daewoo Nexia, несколько раз проезжал перекрестки на красный сигнал светофора. Его заметили автоинспекторы и стали его преследовать, так как он проигнорировал требование об остановке.

В какой-то момент водитель наехал на снежный вал, после чего его сумели задержать, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Екатеринбуржец прошел медосвидетельствование. Результат показал, что в момент управления автомобилем он был в нетрезвом состоянии.

В отношении него составили 10 протоколов за вождение в пьяном виде, проезд на красный свет, игнорирование требований об остановке и за отсутствие документов.

Напомним, в Ирбите 20-летнюю девушку лишили прав на вождение за то, что она управляла машиной в нетрезвом состоянии.

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