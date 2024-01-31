Пьяный водитель автомобиля в поселке Екатеринбурга ехал на красный свет

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Мужчина, управлявший иномаркой Daewoo Nexia, несколько раз проезжал перекрестки на красный сигнал светофора. Его заметили автоинспекторы и стали его преследовать, так как он проигнорировал требование об остановке.
В какой-то момент водитель наехал на снежный вал, после чего его сумели задержать, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.
Екатеринбуржец прошел медосвидетельствование. Результат показал, что в момент управления автомобилем он был в нетрезвом состоянии.
В отношении него составили 10 протоколов за вождение в пьяном виде, проезд на красный свет, игнорирование требований об остановке и за отсутствие документов.
Напомним, в Ирбите 20-летнюю девушку лишили прав на вождение за то, что она управляла машиной в нетрезвом состоянии.